Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Убитая" дорога на улице Авроры в Уфе

"Убитая" дорога на улице Авроры в Уфе

Автор:
Ufavideo-2017
Дата публикации:
14:23
  • 15
  • 0

Улица с таким красивым названием - и с такой убитой проезжей частью.

Дорога на улице Авроры, по словам мобильного репортёра, вся в ямах и заплатках. Скорость движения автомобилей из-за многочисленных выбоин - маленькая. "Особенно по утрам, когда все едут на работу и везут детей в 5й лицей," - рассказывает автор видео.

При этом, асфальт перед Шос-Бриксом положили до остановки Белоречье (от "Президент-отеля"), и недавно около нового перинатального центра. А отрезок между ними заасфальтировать забыли, сообщает мобильный репортёр.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 1
13:42 | Аноним
Участок федеральной трассы в Приморье превратился в "направление"
32 0
13:12 | BeliyLev
Автомобиль провалился колесом в колодец в Спасске-Дальнем
22 0
11:31 | Orenpak
В Оренбурге асфальт сошёл вместе со снегом
29 1
03.04 12:06 | Fakfaer Fakfaer
Коммунальный "источник" забил на дороге в Самаре
22 0
12:14 | Алексей Рахманов
Единственная дорога в селе Пригово Свердловской области превратилась в грязевое месиво