"Убитая" дорога на улице Авроры в Уфе

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Улица с таким красивым названием - и с такой убитой проезжей частью.

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182295

Дорога на улице Авроры, по словам мобильного репортёра, вся в ямах и заплатках. Скорость движения автомобилей из-за многочисленных выбоин - маленькая. "Особенно по утрам, когда все едут на работу и везут детей в 5й лицей," - рассказывает автор видео.При этом, асфальт перед Шос-Бриксом положили до остановки Белоречье (от "Президент-отеля"), и недавно около нового перинатального центра. А отрезок между ними заасфальтировать забыли, сообщает мобильный репортёр.