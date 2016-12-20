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Гигантское пасхальное яйцо украшает Камергерский переулок в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:20
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Москва готовится отмечать светлый праздник Пасхи. Так, в Камергерском переулке появилось гигантское пасхальное яйцо.

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