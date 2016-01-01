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Автомобиль "БМВ" утонул в пруду после ДТП на юго-востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:42
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На юго-востоке столицы столкнулись два автомобиля, один из них съехал в пруд и утонул. В результате ДТП пострадала женщина, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, авария произошла на пересечении Батайского проезда и ул. Маршала Голованова. «Произошло столкновение автомобилей BMW и Мазда. От удара BMW упал в пруд и утонул. На место прибыли экстренные службы и вертолет.

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