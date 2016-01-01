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В Старой Руссе не ремонтируют разбитую дорогу

Автор:
ФДЮ
Дата публикации:
15:06
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В течение двух лет Администрация Старорусского муниципального района Новгородской области обещает жителям улицы Садовой в Старой Руссе - отремонтировать улицу, заасфальтировать ее. Как всегда подобные обещания даются накануне единого дня голосования в сентябре. А вот исполнять эти обещания никто не собирается. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с улицы Садовой, сделанные 7 апреля 2017 года.

"Хочется также сказать о безразличии контролирующих органов в связи с указанной проблемой. У всех властных структур и должностных лиц ответ один - нет денег. Возникает простой вопрос - где тогда деньги? Куда их расходуют? Автомобилисты платят налоги, организации тоже платят налоги. Или как в том фильме, "БРАТ", - "В Москву ехать надо, там все деньги". Тогда, может быть, стоит задуматься о том, чтобы все руководство осуществлялось из Москвы! Сократить всяких чиновников - которые сидят - зарплату получают и говорят, что денег нет. Может тогда и деньги появятся?" - пишет местный житель.

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