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Главная  /  Репортажи  /  Пасхальные светодиодные яйца украшают Никитский бульвар в Москве

Пасхальные светодиодные яйца украшают Никитский бульвар в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:29
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Город готовится к пасхальному фестивалю. Никитский бульвар украсили светодиодные инсталляции в виде разноцветных яиц.

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