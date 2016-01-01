Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Подготовка фонтана в сквере им. К. Маркса к летнему сезону

Подготовка фонтана в сквере им. К. Маркса к летнему сезону

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:30
  • 17
  • 0

Подготовка фонтана в сквере им. К. Маркса к летнему сезону.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 1
16:24 | Гринфельд Павел
6 дней осталось до запуска нового поезда «Москва» на Таганско-Краснопресненской линии
18 0
15:29 | LaimeLaim
Пасхальные светодиодные яйца украшают Никитский бульвар в Москве
33 0
05.04 00:34 | Uwis
Пробное включение подсветки фонтанов в Александровском саду