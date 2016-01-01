Плохое состояние дорог в Михайловском районе Приморского края

Автор: silashka Дата публикации: 19:51

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Аварийное состояние дороги в с. Михайловка -с. Васильевка Приморского края. Несмотря на то, что открыт карьер по добыче грунта и скальника, дорожное полотно становится только хуже. Причиной тому служат доверху набитые грунтом самосвалы, которые работают круглосуточно. Грунтом снабжается не только район, но и Уссурийский городской округ, но на эту дорогу, по-видимому, нет ни желания, ни возможности... Рейсовые автобусы, следующие в село Васильевка, зачастую отказываются ехать по маршруту, а должны ходить 6 раз в день.