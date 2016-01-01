Цветы в Александровском саду и на Манежной площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:04

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Море цветов у мемориала городу Ленинграду в Александровском саду и на Манежной площади. На Манежной площади помимо цветов стоят поминальные свечи.