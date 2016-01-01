Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Цветы в Александровском саду и на Манежной площади

Цветы в Александровском саду и на Манежной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:04
  • 11
  • 0

Море цветов у мемориала городу Ленинграду в Александровском саду и на Манежной площади. На Манежной площади помимо цветов стоят поминальные свечи.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
18:36 | ledinatash
Медицинский вертолет забирает с места аварии на Чертановской улице девочку
12 0
18:12 | Uwis
Семиметровый арт-объект в виде пасхального яйца установили в Камергерском переулке
13 0
18:13 | elenacarmen710
Весна в Твери
21 0
15:01 | Uwis
Цветы у мемориала городу Ленинграду в Александровском саду