Весна в Твери

Автор: elenacarmen710 Дата публикации: 18:13

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В Твери цветут первоцветы - галантусы, крокусы, печеночницы, сетчатые ирисы. А 6 апреля жители города в первый раз в этом году любовались великолепной радугой.