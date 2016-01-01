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Весна в Твери

Автор:
elenacarmen710
Дата публикации:
18:13
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В Твери цветут первоцветы - галантусы, крокусы, печеночницы, сетчатые ирисы. А 6 апреля жители города в первый раз в этом году любовались великолепной радугой.

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