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Летняя веранда открылась в Газетном переулке

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:35
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Одной из первых в Москве открылась летняя веранда в Газетном переулке.

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