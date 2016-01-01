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Специалисты МЧС подняли со дна пруда в Марьино автомобиль, упавший в воду после ДТП

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:24
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Пожарно-спасательные подразделения МЧС подняли со дна пруда в Марьино автомобиль, упавший в воду после ДТП. Авария с участием двух иномарок "Мазда" и "БМВ" произошла днем на пересечении Батайского проезда и улицы Маршала Голованова. В результате столкновения "БМВ" вылетела на газон и рухнула в пруд. Машина через несколько минут погрузилась в воду. Водитель смог выбраться из салона. Для извлечения из водоема иномарки прибыл пожарно-спасательный кран и водолазы.

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