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Москва встала в пробках

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:13
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Сегодня вечером Москва встала в пробках. По данным на 19:00 загруженность дорог оценивается в 8 баллов.

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