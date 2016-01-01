В Коврове дорожники укладывают новый асфальт на пыль и грязь
- Автор:
- Дмитрий
- Дата публикации:
- 19:51
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В Коврове дорожники укладывают новый асфальт на пыль и грязь. Все видно. Отфрезерованные ямы перед укладкой асфальта толком не очищаются от грязи. На Грибоедова было обнаружено, что используется асфальт, смешанный с песком. Его, конечно, не разбодяживали (на месте, а как на заводике неизвестно), просто ковш погрузчика, которым они подвозят, где что-что-то песчаное загружал... Ни одного работника администрации на месте дорожно-ремонтных работ замечено не было.
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