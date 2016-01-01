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Самая большая и старая лужа Уфы

Автор:
Murat Mustafin
Дата публикации:
20:25
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Эта лужа на улице Зорге города Уфы постарше многих уфимцев. Я Водитель с 1998 г., лужа старше.

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Комментарии (0)

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