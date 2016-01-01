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Непроходимая дорога в детскому саду в Казани

Автор:
Ramil-57
Дата публикации:
21:36
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Дорога к детскому садику в ужастном состоянии, кругом строительный мусор, с коляской пройти невозможно.

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Комментарии (0)

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