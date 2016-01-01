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В ДТП на северо-востоке Москвы пострадали 2 человека

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:06
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Вечером 7 апреля на северо-востоке столицы произошло ДТП. В 8-м проезде Марьиной Рощи столкнулись 2 автомобиля: Рено Меган на молдавских номерах и такси Шкода Рапид. Автомобиль Шкода двигался по проезду в сторону Складочной улицы. С прилегающей справа территории начал выезжать автомобиль Рено. Автомобили столкнулись. От удара автомобиль Шкода поехал влево и врезался в гараж. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля Шкода. Обоих госпитализировали. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

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