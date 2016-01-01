Последствия схода грязевой лавины под Солнечногорском на дорогу (6.04.17.)

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 22:05

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Сход грязевой лавины возле деревни Заовражье Солнечногорского района произошёл с земельного участка № 50:09:0020127:21 и на который лицензия не выдавалась, но ведутся работы по добыче и обработке песка. Происходит незаконное недропользование , так как получила лицензию на другой горный отвод, расположенный на земельном участоке № 50:09:0020127:25 и эти земли сельхозназначения!