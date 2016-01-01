Последствия схода грязевой лавины под Солнечногорском на дорогу (6.04.17.)
- Автор:
- Евгений Лашкевич
- Дата публикации:
- 22:05
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Сход грязевой лавины возле деревни Заовражье Солнечногорского района произошёл с земельного участка № 50:09:0020127:21 и на который лицензия не выдавалась, но ведутся работы по добыче и обработке песка. Происходит незаконное недропользование , так как получила лицензию на другой горный отвод, расположенный на земельном участоке № 50:09:0020127:25 и эти земли сельхозназначения!
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