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Главная  /  Репортажи  /  Последствия схода грязевой лавины под Солнечногорском на дорогу (6.04.17.)

Последствия схода грязевой лавины под Солнечногорском на дорогу (6.04.17.)

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
22:05
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Сход грязевой лавины возле деревни Заовражье Солнечногорского района произошёл с земельного участка № 50:09:0020127:21 и на который лицензия не выдавалась, но ведутся работы по добыче и обработке песка. Происходит незаконное недропользование , так как получила лицензию на другой горный отвод, расположенный на земельном участоке № 50:09:0020127:25 и эти земли сельхозназначения!

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