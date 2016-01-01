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Густой туман окутал низины северо-востока столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:13
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Ботаническую улицу на северо-востоке столицы окутал густой туман. Всё из-за разницы в температуре воздуха.

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