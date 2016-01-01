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Сильный туман окутал северо-запад столицы

Автор:
mars66
Дата публикации:
23:15
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В пятницу ближе к ночи сильный туман окутал северо-запад столицы в районе Митино. Видимость на дорогах резко ухудшилась.

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