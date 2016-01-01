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Скользкие тротуары в городе Мурманске

Автор:
Аноним
Дата публикации:
07.04 23:50
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В городе Мурманске ЖКХ не посыпает тротуары противогололёдными материалами, ходите как хотите.

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