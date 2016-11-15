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Главная  /  Репортажи  /  Водяная дорога в селе Ясноморское Сахалинской области

Водяная дорога в селе Ясноморское Сахалинской области

Автор:
Madex
Дата публикации:
02:54
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7 апреля желающие добраться до города Невельска (это в южной части острова Сахалин) или выехать из него в сторону другого портового города Холмск, были вынуждены в буквальном смысле плыть по трассе. ЧП случилось в районе села Ясноморское Сахалинской области.

Если джипы и рейсовые автобусы могли самостоятельно преодолеть этот дорожный участок, то легкие автомобили и не груженные грузовички несло бурным потоком. Без сопровождения экскаватора им было просто не обойтись.

Причина ЧП банальна. В связи с повышением дневных температур начал активно таять снег. Вешние воды пополнили бегущий с сопки в этом районе автотрассы ручей, который обычно не доставлял беспокойства дорожникам. Но прошедший накануне дождь превратил его в опасный бурлящий поток. Вода хлынула на дорогу.

Такая ситуация могла возникнуть в двух случаях: либо ливневки не были заблаговременно очищены от накопившегося за осень-зиму мусора, либо они вообще отсутствуют.

В ночь на 8 апреля местные железнодорожники вынуждены были организовать дежурство на этом участке трассы, чтобы в случае размыва полотна оперативно предпринять меры по устранению последствий ЧС. Пока сообщений об ухудшении обстановки не поступало.

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