Водяная дорога в селе Ясноморское Сахалинской области

Автор: Madex Дата публикации: 02:54

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7 апреля желающие добраться до города Невельска (это в южной части острова Сахалин) или выехать из него в сторону другого портового города Холмск, были вынуждены в буквальном смысле плыть по трассе. ЧП случилось в районе села Ясноморское Сахалинской области.

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182339

Если джипы и рейсовые автобусы могли самостоятельно преодолеть этот дорожный участок, то легкие автомобили и не груженные грузовички несло бурным потоком. Без сопровождения экскаватора им было просто не обойтись.Причина ЧП банальна. В связи с повышением дневных температур начал активно таять снег. Вешние воды пополнили бегущий с сопки в этом районе автотрассы ручей, который обычно не доставлял беспокойства дорожникам. Но прошедший накануне дождь превратил его в опасный бурлящий поток. Вода хлынула на дорогу.Такая ситуация могла возникнуть в двух случаях: либо ливневки не были заблаговременно очищены от накопившегося за осень-зиму мусора, либо они вообще отсутствуют.В ночь на 8 апреля местные железнодорожники вынуждены были организовать дежурство на этом участке трассы, чтобы в случае размыва полотна оперативно предпринять меры по устранению последствий ЧС. Пока сообщений об ухудшении обстановки не поступало.