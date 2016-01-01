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В ДТП на улице Милашенкова пострадал 1 человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:48
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Утром 8 апреля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Милашенкова, у дома 14, столкнулись 2 автомобиля: "Kia Rio" и "Ford Focus". Автомобиль "Ford" двигался по улице Милашенкова в сторону Алтуфьевского шоссе, а автомобиль "Kia" совершал левый поворот с улицы Яблочкова на улицу Милашенкова. На середине перекрёстка автомобили столкнулись. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля "Kia". Прибывшая на место ДТП бригада медиков осмотрела водителя. Она получила травму ноги. Госпитализация ей не потребовалась. Как пояснили очевидцы, водитель автомобиля "Ford Focus" выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Он сам этот факт также не отрицает. Сотрудники ДПС установят все обстоятельства ДТП.

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