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Главная  /  Репортажи  /  На улице Анникова в Йошкар-Оле затопило проезжую часть

На улице Анникова в Йошкар-Оле затопило проезжую часть

Автор:
Hukto23
Дата публикации:
11:32
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Огромная лужа, которую не рискуют пересекать водители маршруток, и называют её океаном.

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Комментарии (0)

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