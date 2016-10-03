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В центре Москвы в Милютинском саду прошёл общегородской субботник

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:28
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Общегородской субботник прошёл в Милютинском саду в центре Москвы. Около 100 человек пришло убрать сад в эту субботу 8 апреля. Каждому выделили перчатки, грабли, лопаты и мусорные мешки. Как стало известно, на общегородские субботники вышли почти 1 млн человек. Приведено в порядок около 75 площадок, из них: скверы, сады и парки. Следующий общегородской субботник запланирован на 29 апреля.

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