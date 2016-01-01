Горожане приняли участие в общегородском субботнике в парке Музеон
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 13:57
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8 апреля в столице стартовали общегородские субботники. Горожане во всех округах и районах столицы решили посвятить этот выходной родному городу. Многие пришли целыми семьями с маленькими детьми. Так, в центре Москвы горожане занимались приведением в порядок парка Музеон. Они расчищали газоны от мусора и прошлогодней травы, а также мыли скульптуры от налета грязи и пыли. Мероприятие проходило в теплой дружеской атмосфере. Особо активные горожане могли согреться горячим кофе с выпечкой. Следующие субботники планируется провести на городских площадках 22 апреля.
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