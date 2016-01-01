Общегородской субботник в районе Замоскворечье

Автор: tim777 Дата публикации: 14:19

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8 апреля в столице прошли первые в этом году общегородские субботники. Горожане во всех районах и округах столицы посвятили свой выходной день на то, чтобы их город стал чище и лучше после прошедшей зимы. Так, в центре Москвы, в районе Замоскворечье горожане приняли участие в уборке дворовой территории квартала на Люсиновской улице. Они убирали газоны от прошлогодней листвы, сотрудники коммунальных служб обновили ограждения, а также жители района высадили новые деревья.