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Главная  /  Репортажи  /  Общегородской субботник в районе Замоскворечье

Общегородской субботник в районе Замоскворечье

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:19
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8 апреля в столице прошли первые в этом году общегородские субботники. Горожане во всех районах и округах столицы посвятили свой выходной день на то, чтобы их город стал чище и лучше после прошедшей зимы. Так, в центре Москвы, в районе Замоскворечье горожане приняли участие в уборке дворовой территории квартала на Люсиновской улице. Они убирали газоны от прошлогодней листвы, сотрудники коммунальных служб обновили ограждения, а также жители района высадили новые деревья.

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