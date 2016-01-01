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Пробка от дорожных работ в Энгельсе

Автор:
handsome9
Дата публикации:
19:56
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Пробка на несколько километров из за дорожных работ на Волжском Проспекте в Энгельсе. Машины просто стоят.

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Комментарии (0)

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