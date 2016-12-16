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Главная  /  Репортажи  /  Новые скамейки установили в ЦПКиО им.Горького

Новые скамейки установили в ЦПКиО им.Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:10
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Новые двухстороние деревянные скамейки установили в ЦПКиО им.Горького.

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