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В Саду им. Баумана прошли общегородской субботник и акция по раздельному сбору отходов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:24
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В Саду им. Баумана прошли общегородской субботник и акция по раздельному сбору отходов.

  • 13
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