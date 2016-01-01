Лужи и грязь на улице Патона в Астрахани

Автор: URCHIN333 Дата публикации: 19:49

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Лужи и грязь на улице Патона в Астрахани. После дождя невозможно пройти, всё затопило, плюс ещё рядом мусор валяющийся под ногами!