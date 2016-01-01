Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Лужи и грязь на улице Патона в Астрахани

Лужи и грязь на улице Патона в Астрахани

Автор:
URCHIN333
Дата публикации:
19:49
  • 14
  • 0

Лужи и грязь на улице Патона в Астрахани. После дождя невозможно пройти, всё затопило, плюс ещё рядом мусор валяющийся под ногами!

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
19:56 | handsome9
Пробка от дорожных работ в Энгельсе
28 0
07.04 20:25 | Murat Mustafin
Самая большая и старая лужа Уфы
10 0
19:38 | Михаил Жихалкин
Убитые дороги Омска
7 0
19:56 | Vladufa
Разрушенные дороги Уфы
41 0
02.04 13:59 | Аноним
Пыльный смерч в Астрахани