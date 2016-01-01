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Дмитрий Нестеров рассказал о тотальном диктанте

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:51
  • 21
  • 2

Дмитрий Нестеров рассказал о тотальном диктанте, где он выступал в качестве диктатора.

  • 21
  • 2

Комментарии (2)

  • MR_Denis
    18:53
    Кто это? Может стоило указать кто такой Дмитрий?
  • Artem_077
    19:40
    Погугли, раз не знаешь...
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