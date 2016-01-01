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На Коровинском шоссе столкнулись 3 автомобиля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:09
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Вечером 8 апреля на севере столицы произошло ДТП. На Коровинском шоссе, у дома 17, столкнулись 3 автомобиля: "Kia Rio", "ВАЗ" и "Ford Focus". Как пояснили очевидцы, автомобиль "ВАЗ" двигался по Коровинскому шоссе в сторону области и начал совершать левый поворот, на улицу Ивана Сусанина. Перед манёвром водитель не уступил дорогу встречному автомобилю "Kia". Автомобили столкнулись. Удар пришёлся в пассажирскую дверь автомобиля "ВАЗ". После столкновения "ВАЗ" отлетел в стоявший на светофоре автомобиль "Ford". На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники Скорой помощи и ДПС. В результате ДТП пострадал водитель одного из автомобиля. После оказания первой помощи, от госпитализации он отказался и ушёл домой. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

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Комментарии (2)

  • tim777
    19:47
    АГН в 19:43: http://www.mskagency.ru/materials/2654852
  • MR_Denis
    20:17
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 19:43 http://www.mskagency.ru/materials/2654852 8.04.17. Ссылка на портал добавлена.
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