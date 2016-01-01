Работа коммунальных служб по весенней уборке продолжается

Автор: tim777 Дата публикации: 19:38

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Продолжается работа коммунальных служб по уборке города. На столичные магистрали выехали колонны уборочной техники, которая очищает дорожное полотно от скопившейся за зиму грязи и реагентов. На переферийных улицах ведутся работы по уборке мусора с помощью специализированной техники. Коммунальщики с приходом теплой погоды проводят работы по обновлению ограждений мостов и железных конструкций. Месячник по благоустройству продлится в городе до конца апреля.