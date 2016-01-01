Работа коммунальных служб по весенней уборке продолжается
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:38
-
- 12
Продолжается работа коммунальных служб по уборке города. На столичные магистрали выехали колонны уборочной техники, которая очищает дорожное полотно от скопившейся за зиму грязи и реагентов. На переферийных улицах ведутся работы по уборке мусора с помощью специализированной техники. Коммунальщики с приходом теплой погоды проводят работы по обновлению ограждений мостов и железных конструкций. Месячник по благоустройству продлится в городе до конца апреля.
- 12
Комментарии (0)