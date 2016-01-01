Аварийно-восстановительные работы продолжаются на месте столкновения поездов на западе Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 07:43

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Аварийно-восстановительные работы продолжаются на месте столкновения поездов на западе Москвы. Движение автотранспорта по улице Герасима Курина перекрыто. На месте работают аварийные бригады РЖД и продолжает работу штаб МЧС. Движение поездов осуществляется по одному из трех путей. Поврежденные вагоны электрички убраны с путей и накрыты брезентом.