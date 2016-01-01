Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обстановка на вокзале города Одинцово после столкновения поездов

Обстановка на вокзале города Одинцово после столкновения поездов

Автор:
denis947
Дата публикации:
08:22
  • 18
  • 0

Обстановка на железнодорожном вокзале города Одинцово. Электропоезда следуют по расписанию, задержек нет.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 0
08:28 | Whitedlan
ЧП в Подмосковном Новом Ступино. 7000 жителей остались без электричества
43 0
07:43 | denis947
Аварийно-восстановительные работы продолжаются на месте столкновения поездов на западе Москвы
399 8
22.02 00:21 | Helga
Комунальные службы в подмосковном Одинцово чистят дворы от асфальтовых дорожек, клумб, газонов и люков, а не от снега