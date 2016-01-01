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Сегодня организованны дополнительные (бесплатные) маршруты до городских кладбищ

Автор:
Sargo
Дата публикации:
08:45
  • 26
  • 1

Сегодня организованны дополнительные (бесплатные) маршруты до городских кладбищ.

  • 26
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    09:11
    От Свиблова до кладбищ возят? Репортаж просто ни о чём!
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