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Православные отмечают Вербное Воскресенье

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11:25
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Православные отмечают Вербное Воскресенье. Люди идут в храмы.

  • 18
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Комментарии (0)

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