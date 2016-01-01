Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Нечищенные дороги во дворах Уфы

Нечищенные дороги во дворах Уфы

Автор:
VRenat
Дата публикации:
14:17
  • 14
  • 0

Нечищенные дороги во дворах Уфы.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
14:14 | ARTURik
Состояние дорог в Уфе
19 0
11:24 | timkin.a.v
Грязевые дороги в деревне Сарафаново Челябинской области
14 0
14:17 | Ulya-Ufa
В Уфе каждую весну затапливает вход в подъезд жилого дома
29 0
31.03 18:54 | Orenpak
Куски льда на улицах Оренбурга