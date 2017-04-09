В столице прошёл Московский марафон "Апрель"

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 14:55

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Маршрут забега "Апрель" в 5 км проходил вокруг Олимпийского комплекса "Лужники" по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участникам открылись виды на Москва-Сити, Воробьёвскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену "Лужники". Победу одержал 27 летний участник из Казани Rinas Akhadeev, он пробежал 5 километровую дистанцию за 14 минут 23 секунды. Ринас Ахмадеев Четырёхкратный чемпион России в беге на дистанции 3 км и 5км, бронзовый призёр всемирной летней универсиады в Южной Корее на дистанции 5 км.