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Главная  /  Репортажи  /  В столице прошёл Московский марафон "Апрель"

В столице прошёл Московский марафон "Апрель"

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
14:55
  • 74
  • 2

Маршрут забега "Апрель" в 5 км проходил вокруг Олимпийского комплекса "Лужники" по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участникам открылись виды на Москва-Сити, Воробьёвскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену "Лужники". Победу одержал 27 летний участник из Казани Rinas Akhadeev, он пробежал 5 километровую дистанцию за 14 минут 23 секунды. Ринас Ахмадеев Четырёхкратный чемпион России в беге на дистанции 3 км и 5км, бронзовый призёр всемирной летней универсиады в Южной Корее на дистанции 5 км.

  • 74
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    16:04
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:45 http://www.mskagency.ru/materials/2654984 09.04.17
  • MR_Denis
    16:14
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:45 http://www.mskagency.ru/materials/2654984 9.04.17. Ссылка на портал добавлена.
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