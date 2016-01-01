Вербное Воскресенье отмечают православные верующие

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:55

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9 апреля православные верующие отмечают святой праздник Вербное Воскресенье. На службу в храм Пресвятой Богородицы собралось очень много людей.