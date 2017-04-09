Сотни бесплатных автобусов довозят москвичей от метро до городских кладбищ
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 14:54
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Сотни бесплатных автобусов довозят москвичей до городских кладбищ. На Вербное Воскресенье "Мосгортранс" выделил сотни бесплатных автобусов, курсирующих от станций метро до городских кладбищ. Посадка в автобусы производится во все двери, на остановках установлены специальные табло, информирующие пассажиров о бесплатных автобусах-экспрессах. На юге Москвы от станции метро "Домодедовская" до Домодедовского кладбища организован маршрут № 510э. Также для бесплатного транспорта закрыли дублёр на Каширском шоссе.
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