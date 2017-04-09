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Сотни бесплатных автобусов довозят москвичей от метро до городских кладбищ

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:54
  • 36
  • 2

Сотни бесплатных автобусов довозят москвичей до городских кладбищ. На Вербное Воскресенье "Мосгортранс" выделил сотни бесплатных автобусов, курсирующих от станций метро до городских кладбищ. Посадка в автобусы производится во все двери, на остановках установлены специальные табло, информирующие пассажиров о бесплатных автобусах-экспрессах. На юге Москвы от станции метро "Домодедовская" до Домодедовского кладбища организован маршрут № 510э. Также для бесплатного транспорта закрыли дублёр на Каширском шоссе.

  • 36
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    15:55
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:51 http://www.mskagency.ru/materials/2654986 09.04.17
  • MR_Denis
    16:14
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:51 http://www.mskagency.ru/materials/2654986 9.04.17. Ссылка на портал добавлена.
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