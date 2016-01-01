Автомобиль оказался в глине из-за провала грунта в водопроводной траншеи в городе Камень-на-Оби

Автор: protopopov7369 Дата публикации: 15:03

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Как я и говорил в прошлом репортаже об этом провале грунта в водопроводной траншеи, по улице Чапаева города Камень-на-оби, как ту же в яму траншеи попал автомобиль и как видно на видео из глины автомобиль вытащить может только трактор. Самое главное, что администрации безразлично, кто в яму угодит или что угодит. Я сообщал в администрацию, МЧС и по телефону, и по электронной почте, и устно, всем безразлично, что в яму рано или поздно, кто-то попадёт.