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Автомобиль оказался в глине из-за провала грунта в водопроводной траншеи в городе Камень-на-Оби

Автор:
protopopov7369
Дата публикации:
15:03
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Как я и говорил в прошлом репортаже об этом провале грунта в водопроводной траншеи, по улице Чапаева города Камень-на-оби, как ту же в яму траншеи попал автомобиль и как видно на видео из глины автомобиль вытащить может только трактор. Самое главное, что администрации безразлично, кто в яму угодит или что угодит. Я сообщал в администрацию, МЧС и по телефону, и по электронной почте, и устно, всем безразлично, что в яму рано или поздно, кто-то попадёт.

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