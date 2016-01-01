Православные отмечают Вербное Воскресение
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 15:10
-
- 38
9 апреля православные отмечают Вербное Воскресение. В этот день принято посещать храмы и погосты. Много верующих посетило Кузьминское кладбище, сюда люди пришли навести порядок на могилах родных и близких. Для удобства организованы бесплатные экспресс-маршруты Э от метро “Рязанский проспект” до метро “Кузьминки” и обратно (с остановкой у Кузьминского кладбища) 16 апреля (Пасха) и 23 апреля (Красная горка) для проезда к городским и пригородным кладбищам также будут организованы дополнительные экспресс-маршруты.
- 38
Комментарии (0)