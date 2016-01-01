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Православные отмечают Вербное Воскресение

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
15:10
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9 апреля православные отмечают Вербное Воскресение. В этот день принято посещать храмы и погосты. Много верующих посетило Кузьминское кладбище, сюда люди пришли навести порядок на могилах родных и близких. Для удобства организованы бесплатные экспресс-маршруты Э от метро “Рязанский проспект” до метро “Кузьминки” и обратно (с остановкой у Кузьминского кладбища) 16 апреля (Пасха) и 23 апреля (Красная горка) для проезда к городским и пригородным кладбищам также будут организованы дополнительные экспресс-маршруты.

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