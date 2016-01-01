Солнечный и тёплый день в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 15:40
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- 16
В столице распогодилось: светит солнце, тепло и пахнет весной.
- 16
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В столице распогодилось: светит солнце, тепло и пахнет весной.
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