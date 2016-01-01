Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Православные отмечают Вербное Воскресение

Православные отмечают Вербное Воскресение

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:36
  • 3
  • 0

Православные отмечают сегодня Вербное Воскресение: в этот день принято посещать храмы и кладбища.

  • 3
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
16:44 | tim777
Комфортная весенняя погода: горожане устремились в столичные парки
4 0
16:36 | LaimeLaim
Пасхальные длеревья, арт-яйца и познавательные стенды на фестивальные площадка столицы
22 0
14:55 | Гринфельд Павел
Вербное Воскресенье отмечают православные верующие
38 0
15:10 | alextsaryev99
Православные отмечают Вербное Воскресение