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Фонтан из-под земли в Челябинске

Автор:
dzech_christine
Дата публикации:
16:44
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В Челябинске в жилом квартале "Тополиная аллея" на улице Академика Королева прямо из-под земли бьёт фонтан. Вероятно коммунальная авария.

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