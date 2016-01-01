Комфортная весенняя погода: горожане устремились в столичные парки
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 16:44
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9 апреля вопреки прогнозам синоптиков о похолодании и осадках в виде снега, в столице установилась комфортная весенняя погода. Температура воздуха прогрелась до +10 градусов, светит солнце и безветрено. Одним словом все соответствует тому, чтобы провести выходной на природе. Горожане устремились в столичные парки, многие достали после зимы спортинвентарь и проводят досуг с пользой для здоровья.
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