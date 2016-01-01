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Провал грунта глубиной 6 метров произошел на Новоясеневском проспекте в Москве

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
16:58
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На юго-западе Москвы на внутриквартальной дороге у дома 30 корпус 3 по Новоясеневскому проспекту произошел обвал грунта. В оперативные службы города о ЧП сообщили прохожие. Позднее было установлено, что после недавних работ по наладке стоков и канализации в месте предыдущих раскопок произошел провал грунта и асфальтобетонной смеси на глубину около 6 метров. Есть угроза дальнейшего обрушения. Специалисты Мосводостока прибыли к месту и огородили место провала. Ожидается прибытие специалистов районной управы для уточнения дальнейших действий.

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