ДТП двух авто остановило Калужское шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 17:07

76

76 0

Столкнулись цельнометаллический фургон Соболь и внедорожник Рено. Как сообщили очевидцы, Соболь двигался в сторону области. Внезапно перед ним на встречную полосу боком вылетел Рено. Водитель Соболя стал тормозить, но все же произошло столкновение. В результате ДТП пострадали 4 человека, все они были направлены в больницы на машинах скорой помощи и вертолете ЦЭМП. Автоавария заблокировала Калужское шоссе в сторону области на 3 часа.