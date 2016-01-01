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ДТП двух авто остановило Калужское шоссе

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
17:07
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Столкнулись цельнометаллический фургон Соболь и внедорожник Рено. Как сообщили очевидцы, Соболь двигался в сторону области. Внезапно перед ним на встречную полосу боком вылетел Рено. Водитель Соболя стал тормозить, но все же произошло столкновение. В результате ДТП пострадали 4 человека, все они были направлены в больницы на машинах скорой помощи и вертолете ЦЭМП. Автоавария заблокировала Калужское шоссе в сторону области на 3 часа.

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