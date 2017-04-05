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Отсутствие дороги в подмосковном Одинцове

Автор:
ANV85
Дата публикации:
23:14
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Отсутствие дороги, а так же канализационных стоков на улице Школьная в городе Одинцово Московской области. Данная улица находиться в черте города

  • 12
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Комментарии (0)

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